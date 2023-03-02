نشرت محطة القطار البريطانية لحظات توقف القلب لنجاة شابين من الموت المحقق باصدامهما بقطار يسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة عند تقاطع سكة حديد حيث خاطرًا بعبور الحاجز في وقت خطير.

وأكدت مصادر صحفيه أن قائد الدراجة النارية توجه إلى الجانب الخطأ من الطريق لتجنب الحاجز الأول ، ثم مر فوق القضبان قبل لحظات من مرور قطار جنوبي عند معبر تودينجتون.

وقالت لوسي ماكوليف، مديرة خط شبكة سكة الحديد: “ نحاول أن نجعل شبكتنا آمنة قدر الإمكان، لكننا نحتاج إلى مواطنين يتعاونون معنا بالانتباه إلى الأضواء الحمراء والحواجز.”

ومن جانبه، أشارت سامانثا فيسي، مديرة الصحة والسلامة والأمن بجنوب بريطانيا، إلى أن هذا الفيديو لا ينبغي أن يمر، ولا ينبغي لأي من ركابنا أن يجد نفسه في خطر بهذه الطريقة .