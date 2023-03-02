يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طرح عدة مقترحات لتغيير بعض القوانين المعتادة في اللعبة الأكثر شعبية بالعالم، كمحاولة للتطوير.

وفي اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB الأسبوع المقبل، سيتم الحديث عن التقليل من إهدار أي وقت، وتقليل مدة الاحتفالات بالأهداف، فلن يتم السماح للفريق المسجل، بتجاوز دقيقة واحدة بعد الهدف، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”.

وأوضحت الصحيفة أن وقت المباراة سوف يتغير ولن يكون 90 دقيقة، كما سيتم التأكيد على إلغاء أي هدف حال تواجد لاعب من دكة البدلاء داخل الملعب، تجنبا لتكرار ما حدث في نهائي كأس العالم الماضي.

كما سيتم إعادة النظر في قانون التسلل، الذي تم الحديث عنه بالفعل في اجتماعات سابقة لـ IFAB، فلا يعتبر اللاعب في موقف تسلل عندما يستلم الكرة من الخصم الذي لعب الكرة عمدا، وفقا لبعض المؤشرات.

وفي حال تمت الموافقة على هذه التعديلات، فسوف تدخل حيز التنفيذ من موسم 2023-2024 وتحديدا بداية من يوليو المقبل.