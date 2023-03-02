أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة التجارة الدولية للمملكة للربع الرابع من عام 2022م.

وبحسب البيانات الواردة في هذه النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م (342.4 مليار ريال) مقابل (321.9 مليار ريال) خلال الربع الرابع من عام2021م، وذلك بارتفاع مقداره (20.5 مليار ريال) بنسبة (6.4%).

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الرابع عام 2022م بلغت (271.3 مليار ريال)، مقابل (239.6 مليار ريال) خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (31.7 مليار ريال) بنسبة (13.2%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال الربع الرابع عام 2022م (71.1 مليار ريال) مقابل (82.2 مليار ريال) خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بانخفاض مقداره (11.1 مليار ريال) وبنسبة (13.5%).

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال الربع الرابع عام 2022م (193.0 مليار ريال) مقابل (148.6 مليار ريال) خلال الربع الرابع عام 2021م، وذلك بارتفاع مقداره (44.4 مليار ريال) وبنسبة (29.9%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.