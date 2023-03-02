أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، العثور على مفقودي بجدة بالقرب من تبوك.

وقال الفريق عبر حسابه الرسمي في تويتر:” تمكن عضو الفريق مشاري بن حسن الغامدي من ‏العثور على مفقودي بجدة‬⁩ وهما بصحة طيبة ولله الحمد”، مقدمًا شكره للإخوة المشاركين في عملية البحث.

يُذكر أن عدد من أعضاء فريق إنجاد انطلقوا بعدما ورود بلاغ عن مفقودين بالقرب من منطقة تبوك يستقلون مركبة من نوع: ربع، اللون: أبيض، م: ٢٠١٧.