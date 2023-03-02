أوضح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المملكة تعيش فترة انتقالية بين نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وهي فترة تكثر خلالها التقلبات الجوية.

وقال العقيل خلال حديثه على برنامج اليوم المُذاع عبر قناة الإخبارية:” أن السحب الربيعية تمتاز بمصاحبتها برياح هابطة؛ تؤدي إلى تكون عواصف رملية صغيرة النطاق.

وفي السياق ذاته، أفاد باحتمالية حدوث موجات باردة بشكل مفاجئ خلال فصل الربيع، لافتًا أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان أجواء دافئة ومعدلاً أكبر لهطول الأمطار.