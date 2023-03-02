يخشى العلماء هذه الأيام أن تستيقظ الشمس فجأة بعد هدوء نسبي في الكون، ما قد يتسبب في مشاكل على الأرض.

فمن الممكن أن تخلق العواصف الشمسية التي تهيج على نجمنا خلال فترة نشاطه اندفاعات من الطاقة الكهرومغناطيسية التي تؤثر على كل شيء من شبكة الطاقة إلى إشارات GPS.

وتحدث هذه الحدود القصوى الشمسية المزعومة كل 11 عاما تقريبا، إلا أنها لم تكن مشكلة كبيرة في الماضي.

وتسمى هذه الحركة بـ “الحمل الحراري”، وتخلق مجالات مغناطيسية قوية في القطبين ومجالات مغناطيسية محلية أصغر على سطح الشمس، وفقا لموقع “Insider”.

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