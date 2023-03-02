حصل مختبر مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول على المركز الثالث على مستوى مختبرات المملكة، وذلك بحفل جائزة التميز في الأداء 2022م في نسختها الأولى، الذي أقيم بتنظيم وزارة الصحة، برعاية مساعد وزير الصحة د.محمد العبدالعالي.

وأكد مدير إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بالمدينة د.موسى فقيه بأن الجائزة تأتي نظير الدعم المتواصل الذي يتلقاه المختبر من قيادات المدينة، وبجهود طاقمه المتميز الذي يملك كفاءات عالية في مجال تشخيص الأمراض بأنواعها وعمل التحاليل والاختبارات بدقة وجودة عاليتين، ما بين استشاريين وأخصائيين وفنيين.