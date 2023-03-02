أكدت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هدف ⁧‫التعاون‬⁩ في شباك ⁧‫الفيحاء‬⁩ بالدقيقة 90+4 صحيح ولا يوجد حجب للرؤية من مهاجم التعاون الذي يقف في موقف تسلل، كما أنه لا يوجد خطأ في مرحلة بناء اللعب لهجمة التعاون.

‏وأفادت بأن ضربة الجزاء المُحتسبة لفريق ⁧‫النصر‬⁩ أمام ⁧‫ضمك‬⁩ في الدقيقة 15 كانت صحيحة، ولكن كان يجب على حكم المباراة منح مدافع ضمك بطاقة حمراء لحرمان النصر تسجيل هدف بعد ملامسة الكرة بيده.

كما أكدت أيضًا على عدم وجود ركلة جزاء لفريق ⁧‫الاتحاد‬⁩ أمام ⁧‫الرائد‬⁩ في الدقيقة 90+4، لافتةً أن مدافع الرائد خلال سقوطه فقد توازنه والاحتكاك كان طبيعي وقرار الحكم صحيح.

وفي السياق ذاته، نوهت الدائرة على عدم وجود ضربة جزاء لفريق ⁧‫النصر‬⁩ في الدقيقة 49 أمام ⁧‫التعاون‬⁩، مُشيرة إلى أن اللاعب وضع يده على الأرض لدعم الجسم ولا توجد حركة غير طبيعية، مُؤكدة أن الحكم اتخذ القرار الصحيح لموقفه الجيد القريب من الحالة.

وقالت:” أن هدف النصر‬⁩ الثاني في مرمى ⁧‫التعاون‬⁩ صحيح ولا يوجد تأثير من اللاعب رونالدو “الذي يقف في موقف تسلل”، لافتة إلى أن الحالة كانت معقدة لذلك طلب حكم الـVAR من الحكم مراجعة الحالة بنفسه، واتخذ القرار الصحيح.