أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الحكام الذين سيديرون منافسات اليوم الخميس من الجولة 19 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق الجولة 19 اليوم بإقامة ثلاث مباريات: الفتح والطائي، الفيحاء وأبها، الوحدة والهلال.

ويتولى فيصل البلوي قيادة مباراة الوحدة ضد الهلال، ويساعده إبراهيم الدخيل وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع أحمد الرميخاني، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده عادل شراحيلي.

ويدير سلطان العكيري مباراة الفتح والطائي في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري وأحمد ودعاني، حكم رابع أحمد البركاتي، حكم الفيديو محمد الحربي، ويساعده هشام الرفاعي.

ويقود محمد الدقاش مباراة الفيحاء ضد أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده خلف الشمري وحمد بن حركان، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده محمد العرمطي.