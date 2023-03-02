يتميز سوق المملكة بمجموعة متنوعة من السيارات الرياضية الكورية، والتي تنفرد بتصميماتها الجذابة، وأقوى وسائل الترفيه وأنظمة الأمن والسلامة، ويأتي في مقدمتها كيا سبورتاج وهيونداي توسان.

وتستمد السيارة السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى محرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 159 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف من 4 سرعات أوتوماتيك.

وتتميز أيضًا السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية :

هيونداي توسان موديل 2023 بالسعودية

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 103,425 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 110,095 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 112,625 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 119,535 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 132,763 ريال

هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 135,639 ريال

وانفردت السيارة جينيسيس ‎ G70موديل 2022 بمحرك بسعة 3300 سي سي، يضخ قوة تصل الى 370 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 520 نيوتن/متر.

وجاءت أسعار السيارة في المملكة كالتالي:

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الأولى PRESTIG بسعر 185,075 ريال

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الثانية PREMIUM بسعر 218,425 ريال

جينيسيس ‎ G70موديل 2022 الفئة الثالثة SPORT بسعر 268,450 ريال