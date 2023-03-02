كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، عن الحالات التي يستحق فيها العامل إجازة بأجر كامل ولمدة خمسة أيام.

وقالت الوزارة :” أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه”، لافتةً أن الأصول هم الأم والأب والجد والجدة و‏الفروع هم الأبناء والأحفاد.

وأفادت بأن العامل لا يستحق إجازة، في حال وفاة الخال أو الخالة والعم أو العمة أو الأخ والأخت؛ لأنه ليس من الأصول ولا الفروع للعامل نفسه، ما لم ينص في اللائحة الداخلية للمنشأة والمعتمدة من الوزارة على خلاف ذلك

وجاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات بحساب العناية بالمستفيدين حول مدة الإجازة حال وفاة الأخ إنه ‏وفقًا للمادة 113 من نظام العمل.