تقدم إيفان توني، مهاجم برنتفورد، بطلب للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للتحقيق بعد تسريب وسائل إعلام بريطانية تقارير بشأن جلسة استماع سرية حول مزاعم انتهاكه لوائح المراهنات واحتمال إيقافه.

وأفادت مصادر صحفية بأن توني يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة بعد اعترافه بنحو 262 تهمة أصدرها الاتحاد في ديسمبر، لكنه نفى ارتكاب انتهاكات أخرى.

وقال توني عبر حسابه على «إنستغرام» أمس (الأربعاء): أشعر بالصدمة وخيبة الأمل وأنا أتابع التقارير الإعلامية بالأمس واليوم بشأن مسار تحقيقات الاتحاد الإنجليزي المتعلقة بي بعدما أبلغني الاتحاد أنها عملية سرية إلى أن يتم اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف:” ما يزعجني حقًا هو أنني قرأت أن الاتحاد الإنجليزي قال إنه سيتم إيقافي لستة أشهر حتى قبل جلسة الاستماع وهو ما يقلقني بشأن العملية كلها.”

وتابع: “المحامون سيطلبون من الاتحاد الإنجليزي التحقيق بشأن التسريب، لأنها المرة الثانية التي تظهر فيها هذه الأنباء في الصحف بعدما كانت الأولى قبل الإعلان عن تشكيلة إنجلترا لكأس العالم.”

يُذكر أن الاتحاد الإنجليزي قال في نوفمبر إن توني انتهك لوائح المراهنات 232 مرة ما بين 2017 و2021.