كشفت شبكة “لو سبورت” الفرنسية، أن إدارة باريس سان جيرمان،تسعى للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وأوضحت أن باريس سان جيرمان سيحاول ضم جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي، خاصة أن المهاجم الأرجنتيني يريد الرحيل، بسبب ضعف دوره مع الفريق.

وأشارت إلى أن محاولة باريس سان جيرمان، التعاقد مع جوليان ألفاريز، كوسيلة لإقناع ميسي بالاستمرار، خاصة أن الشاب الأرجنتيني كان شريكه في مشوار التتويج بكأس العالم.

وأكدت أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع الأموال لإدارة مانشستر سيتي من آجل جوليان ألفاريز، القادم في الصيف الماضي من ريفير بليت الأرجنتيني مقابل 35 مليون يورو.