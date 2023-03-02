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الخميس2 مارس

مستشار نفسي: فقدان الشهية العصبي سببه الأساسي عدم الرضا عن الذات (فيديو)

منذ 19 دقيقة
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كشف د.عمر الشلاش، مستشار نفسي وأسري عن المقصود بفقدان الشهية العصبي وأسبابه وأبرز أعراضه.

وقال خلال ظهوره في برنامج صباح السعودية أن الشخص يلاحظ عليه فقدان للوزن بشكل غير طبيعي خوفاً من ارتفاع وزنه أو أن يكون لديه تشوه إدراكي للوزن الطبيعي للجسم.

وتابع أن الهدف الأساسي من العلاج هو كيفية جعل المريض تقبل نفسه ورضاه عن ذاته.

 

 

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