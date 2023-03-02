مستشار نفسي: فقدان الشهية العصبي سببه الأساسي عدم الرضا عن الذات (فيديو)

كشف د.عمر الشلاش، مستشار نفسي وأسري عن المقصود بفقدان الشهية العصبي وأسبابه وأبرز أعراضه.
وقال خلال ظهوره في برنامج صباح السعودية أن الشخص يلاحظ عليه فقدان للوزن بشكل غير طبيعي خوفاً من ارتفاع وزنه أو أن يكون لديه تشوه إدراكي للوزن الطبيعي للجسم.
وتابع أن الهدف الأساسي من العلاج هو كيفية جعل المريض تقبل نفسه ورضاه عن ذاته.
#صباح_السعودية | ما المقصود بفقدان الشهية العصبي؟ وما أسبابه؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/vqxKsXxKLM
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 2, 2023
#صباح_السعودية | تعرف على أعراض وطرق التعامل مع فقدان الشهية العصبي 👇🏻. #قناة_السعودية pic.twitter.com/kP2ns2I1w0
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) March 2, 2023
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