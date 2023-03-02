دشّن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس، اليوم الخميس بمقر الرئاسة بمكة، أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك في تاريخ رئاسة الحرمين، بعد عودة موسم شهر رمضان إلى سابق عهده قبيل جائحة كورونا.

وستتضمن الخطة ايضا دروسا علمية ومحاضرات ثقافية رمضانية يقدمها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة من كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام، تبث عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة بعدة لغات، فضلا عن حملة خدمة (معتمرينا شرف لمنسوبينا)، وإطلاق مبادرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص الرئاسة لمصليات مهيأة لذوي الإعاقة، وكذلك العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تسعى من خلالها لتسهيل تجربة الضيف الكريم، ومرافقة المعتمر منذ لحظة وصوله إلى المسجد الحرام وحتى لحظة انتهاء مناسكه، من خلال عرض المناسك وشرحها وتقديم الإرشادات اللازمة، وكذلك خدمة الحجز المسبق للعربات الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة، و(منصة منارة الحرمين) التي تقدم البث المباشر للتلاوات والدروس والخطب من المسجد الحرام بعدة لغات.

كما سيطرح القطاع النسائي بالحرمين أكثر من (23) مبادرة وضعت بدقة متناهية واتساق مع موسم رمضان المبارك لهذا العام، لتغطي كافة الجوانب وصولًا إلى رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السامية لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما مع آليات تنفيذها، بما يكفل نجاحها ويحقق أهدافها تعزيزًا لجهود المرأة وتفعيل دورها الريادي في تلبية احتياجات قاصدات وزائرات بيت الله الحرام خلال الموسم المبارك.