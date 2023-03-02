كشف تقرير عن إجمالي إنفاق الأندية الإنجليزية الستة الكبرى على رواتب لاعبيها لموسم 2021-22.

وأظهر التقرير أن مانشستر يونايتد دفع 384 مليون جنيه إسترليني رواتب وكان أكثر الفرق دفعا للرواتب.

وجاء ليفربول في المركز الثاني برواتب بلغت قيمتها 366 مليون إسترليني مدفوعين بإنفاق أكثر من 158 مليون إسترليني زيادة عما أنفقوه على الرواتب في ست سنوات ماضية.

فيما جاء مانشستر سيتي، ثالثا في قائمة الرواتب بإنفاقه 354 مليون إسترليني، أما تشيلسي فدفع رواتب قيمتها 333 مليون.

وتجاوز توتنهام غريمه، أرسنال، في سلم الرواتب حيث حل خامسا بمبلغ 209 مليون إسترليني رواتب للاعبيه، بزيادة 3 ملايين عن أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا.