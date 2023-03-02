أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء المرشحين والمرشحات من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية التي أعلنت عنها بتاريخ 11 / 7 / 1444هـ.

وحث المرشحين على إحضار أصل الهوية الوطنية، ونسخة منها، وعدد 4 صور شمسية مقاس 4*6 ذو خلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية او المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

كما حثتهم على إحضار معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : من هنــــــــــــــــــــــــــــــا