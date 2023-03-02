أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، عن التوصل إلى كشف علمي مصري عالمي بالأهرامات، حيث تم اكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو.

وأوضح الخشت أن الكشف العالمي نتيجة عمل لمدة 7 سنوات متواصلة وباستخدام أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وذكر أن الفريق البحثي رصد كل التفاصيل المتعلقة بالكشف العالمي بمنتهى الدقة منذ بداية عمل الفريق مرورا بكل التقنيات الحديثة بالتعاون مع الشركاء الأجانب حتى الانتهاء.

وبين أن الفريق البحثي رصد من خلال النتائج أن هذا الفراغ هو ممر أفقي ويبلغ طوله التقريبي 9.5 متر ويقع خلف جمالون المدخل الشمالي مباشرة، مضيفًا أنه أجرى المسح الراداري باستخدام أجهزة الجيورادار بترددات مختلفة 200 و400 و600 ميجا هرتز، وأظهرت النتائج وجود منطقة من الانعكاسات القوية في النصف السفلي للجمالون وحدود الفراغ وموقعه النسبي.

وأشار إلى أن هذا الحدث المهم يمكن الاستفادة منه عالميا في الدعاية السياحية.