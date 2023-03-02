وجه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالتعجيل بتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وتضمن التوجيه زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ذلك على النحو التالي: الدرجة السادسة وما يعادلها تكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، حاملو درجة الماجستير من العاملين بالدولة تكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، حاملو درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة تكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من الموعد ذاته.