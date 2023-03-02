كشف عمر الرهبيني، الخبير التقني، عن أفضل الطرق للحصول على تذاكر السفر بأسعار أقل.

وأضاف أن الحجز بفترة مبكرة مثل 3 أشهر قبل موعد السفر سيكون أقل تكلفة من سعر تذكرة السفر التي سيتم حجزها للسفر قبل الموعد بيوم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن الخوارزميات تتلاعب في السعر قبل الحجز لذلك فيفضل حجز التذكرة من خلال المتصفح الخفي لأن ذلك سيسهم في الوصول لتذاكر سفر بتكلفة أقل، مضيفا أن محركات البحث الحديثة توفر أسعار التذاكر من أكثر من شركة طيران.

ونوه بأن التسوق عبر الإنترنت له سلبياته وإيجابياته والتي منها توفير الجهد وإتاحة الفرصة للإطلاع على منتجات متنوعة إلا أن من سلبياته أن البضائع لا تصل في نفس الوقت.

د. عمر الرهبيني – خبير تقني يكشف عن أفضل الطرق للحصول على تذاكر السفر بأسعار أقل @Orahbeeni#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mku5HAbFF1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 2, 2023