قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الخميس) واجب العزاء في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.

واستقبل ذوي الراحل الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين ولي العهد الذي تبادل معهم أطراف الحديث معزيا في وفاة فقيدهم الراحل.

يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أدى أمس الأربعاء، صلاة الميت على الشيخ راكان بن فلاح آل حثلين، كما قدم العزاء لأسرة وأبناء الفقيد سائلا المولى عز وجل المغفرة له وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.