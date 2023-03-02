صرح عمر الرهبيني الخبير التقني، بأن هناك مبالغة كبيرة في أسعار قطع غيار السيارات، موضحا أن الأسعار عند الشراء أونلاين أقل وأوفر 5 أضعاف عن السوق.

ونصح الرهبيني باختيار القطع الصحيحة للسيارة، عن طريق الرقم التسلسلي للقطعة، وهو موجود في الكتالوجات الخاصة بالسيارة حتى لا يكون هناك أي مشكلة قد تواجهه.

وأشار إلى أن أسعار القطع حتى بسعر الشحن تكون أرخص من السوق.