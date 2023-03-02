علق لاعب فريق نادي الوحدة، وليد باخشوين، عن المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق الهلال ضمن منافسات من دوري روشن للمحترفين.

وقال “باخشوين”: الفريق حصد أجمل نقطة هذا الموسم، لكنها من حيث الأهمية فإن النقاط التي يحصدها الوحدة أمام الفرق القريبة منه في الترتيب تعد أكثر أهمية.

وأكد أن نقطة الهلال ستمنح فريقه دفعة قوية خلال المباريات المقبلة، مضيفا أن الفريق أثبت اليوم أن لديه شخصية قوية لاسيما وأنه عاد 3 مرات أمام الهلال بعد التأخر في النتيجة.

وأضاف أنه واللاعبين تعاهدوا على ضرورة نسيان النتائج السلبية التي سجلها الفريق في الفترة الماضية.

يذكر أن مباراة الهلال والوحدة انتهت ، اليوم الخميس، بالتعادل 3-3 في مباراة ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري روشن للمحترفين.