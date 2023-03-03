نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالحرص على تشجيع الأطفال وتعويدهم على تناول منتجات الخبز الأسمر والحبوب الكاملة؛ وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الأمعاء وإعطاء الشعور بالشبع.

وقالت الهيئة أنه يمكن تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًّا، من مدة يومين حتى 4 أيام، في درجة حرارة الغرفة، فيما إذا حُفظت في الثلاجة تمتدّ صلاحيتها من 7 إلى 14 يومًا.

وأشارت إلى أن تجميدها في الفريزر فتصل صلاحيتها حتى ثلاثة أشهر، مع ضرورة التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.