وجه المحامي والمختص بالقضايا المصرفية عاصم العيسى، عدداً من النصائح والواجبات التي تقع على عاتق المواطن والمقيم من جهة والجهات الأمنية المختصة من جهة ثانية، للحد من عمليات الاحتيال والنصب المالي والإلكتروني.

وطالب عاصم العيسى، عبر مداخلة له مع قناة “الإخبارية” جميع المواطنين والمقيمين بضرورة الانتباه إلى النقاط التالية: التحقق من المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها مشيراً إلى أنَّ الأصل في التعامل مع المتاجر الإلكترونية هو وجود الشُّبهة.

وأكد على ضرورة عدم التعامل إلَّا مع المتاجر الإلكترونية المُرخَّصة والموثوقة، والحفاظ على الأرقام السرية والأكواد التي تصل إلى الهاتف الجوال هي من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق العميل، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الهاتف الجوال نفسه.

وأوضح أن أي شخص يُمكن له أن يخترق جوال العميل في هذا الزمن نظراً لأنَّ التعامل يتم بشكل إلكتروني في جميع الأعمال تقريباً محذِّراً من الاعتماد على الموظفين دون الانتباه إلى تعيين الأشخاص ذوي الكفاءة والأمانة.

وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من التنظيم والحفاظ على السرية، وعدم الإفصاح عن الأرقام الكودية أو البيانات السرية للعميل، والحفاظ عليها تماماً، فضلًا عن عدم الضغط على أي روابط مشبوهة.

وذكر المحامي العيسى أنَّه من الضروري أن تواصل الأجهزة الأمنية المختصة جهودها في سد جميع الثغرات التي تؤدي لاختراق بيانات المواطنين، لافتاً إلى أنَّه مع تطور وسهولة انتشار التقنية الحديثة تبرز أهمية حماية هذه التقنية أكثر عبر وسائل متقدِّمة حتى ولو كانت مكلفة، إضافة إلى استكمال الدراسات والبحوث لتطوير التقنية التي تحمي من الاختراق.