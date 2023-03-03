كشفت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: مدير الحسابات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، وتنفيذي تطوير الأعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير مشروع/ مدير الهندسة والبناء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية، هندسة البناء)، ورئيس ضمان الجودة (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة أرامكس من هنا