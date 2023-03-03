كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: ممثل خدمة العملاء (الدمام)، محلل أول الأعمال (الرياض)، مشغل/ الإنتاج (الدمام)، أخصائي الرواتب (الجبيل)، مشغل معدات (الجبيل).

وأشارت إلى أن التقديم من تاريخ 2 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية من هنا