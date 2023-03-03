كشفت شركة تطوير للخدمات التعليمية- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق مشروع شعبة البرامج التعليمية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المشاريع، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة تطوير للخدمات التعليمية من هنا