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الجمعة3 مارس

شاهد.. حريق ضخم يلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ

منذ 19 دقيقة
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اندلع حريق ضخم في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وإجلاء نحو 170 شخصا من المنطقة.

وكافحت فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع أمس الخميس في مشروع لإعادة التطوير في منطقة تسيم شا تسوي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة حتى تمكنوا من إخماده.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين.

والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ “إمباير جروب”، ويضم نادي البحارة في المدينة وفندقا.

 

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