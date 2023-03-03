وثق مقطع فيديو اعتداء عدد من الأشخاص على سيدة إيرانية، بشكل عنيف، كان أحدهم يشد شعرها بقوة، أمام مدرسة “13 آبان”.

وتعرضت السيدة الإيرانية، أمس الخميس لاعتداء بالضرب والإهانة من قبل عدد من الأشخاص، كانوا يرتدون لباساً مدنياً، فيما أكد ناشطون أنهم من عناصر قادة “الباسيج”.

وبحسب مصادر إيرانية، حضرت الأم بعدما أُبلغت بأنّ طالبات أصبن بتسمم جراء تنشّق نوع من الغاز، كما جرى في العديد من المدارس الأخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وكشف ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الشخص الذي اعتدى على السيدة يدعى صمد أسدي وأنه أحد قادة قوات “الباسيج” الإيرانية.