كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى – للعمل بأقسام المستشفى، لافتًا أن التقديم متاح للسعوديين.
وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :
– كاتب جناح. (WARD CLERK)
وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
وقال المستشفى أن طريقة التقديم هي :
1- الدخول على بوابة التوظيف:
2- تسجيل حساب جديد ورفع كافة المستندات المطلوبة، بالضغط على (Register today).
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لـ (بوابة التوظيف).
4- كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) كما هو موضح بالأعلى، في حقل (Keywords).
5- الضغط على (Search).
6- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now)
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