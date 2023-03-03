كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى – للعمل بأقسام المستشفى، لافتًا أن التقديم متاح للسعوديين.

وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :

– كاتب جناح. (WARD CLERK)

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

وقال المستشفى أن طريقة التقديم هي :

1- الدخول على بوابة التوظيف:

هنـــــــــــــــا

2- تسجيل حساب جديد ورفع كافة المستندات المطلوبة، بالضغط على (Register today).

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لـ (بوابة التوظيف).

4- كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) كما هو موضح بالأعلى، في حقل (Keywords).

5- الضغط على (Search).

6- اختيار الوظيفة المطلوبة والضغط على (Apply Now)