تستعد الحزمة الثانية من المساعدات السعودية المقدمة لأوكرانيا البالغ قيمتها ٤٠٠ مليون دولار للإقلاع من مطار الملك خالد الدولي إلى بولندا ثم إلى أوكرانيا.
والجسر الجوي مكون من ٣ طائرات، وتستعد الطائرة الأولى للإقلاع وتحمل على متنها أكثر من ٨٠ طن من المواد الإغاثية ومولدات للطاقة الكهربائية.
مراسل #العربية @H_alsufayan يرصد استعدادات الجسر الجوي السعودي لنقل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى #أوكرانيا pic.twitter.com/PrVbUERUuz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 3, 2023
الطائرة الأولى من الجسر الجوي السعودي لمساعدة #أوكرانيا تحمل على متنها مولدات للطاقة الكهربائية ومواد إغاثية تزن أكثر من 80 طنا
عبر:
@H_alsufayan pic.twitter.com/AuYo7FIJh4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 3, 2023
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