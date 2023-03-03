تستعد الحزمة الثانية من المساعدات السعودية المقدمة لأوكرانيا البالغ قيمتها ٤٠٠ مليون دولار للإقلاع من مطار الملك خالد الدولي إلى بولندا ثم إلى أوكرانيا.

والجسر الجوي مكون من ٣ طائرات، وتستعد الطائرة الأولى للإقلاع وتحمل على متنها أكثر من ٨٠ طن من المواد الإغاثية ومولدات للطاقة الكهربائية.