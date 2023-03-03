يبحث الكثير عن أفضل الطرق التي تقلل من معدلات استهلاك الوقود، وذلك لتوفير التكاليف التي تتعلق بهذا الأمر، وخاصة بعد ارتفاع أسعاره سواء كانت عالميًا ومحليًا، لذلك إليك أفضل طرق لتوفير وقود سيارتك:

1– اغلق زجاج سيارتك في حالة السير على الطرق السريعة، لتتجنب مواجهة ضغط الهواء الزائد ومقاومة الرياح.

2 – تخلص من الحمولة الزائدة، واحتفظ فقط بالاشياء المهمة فقط.

3- قم بتقليل استخدام مكيف الهواء، أو في حالة الضرورة.

4- يفضل أن تعتمد على مثبت السرعة، للحفاظ على مستوى ضخ الوقود.

5- اتباع الصيانات الدورية في موعدها المحدد.