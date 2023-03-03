رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03%، بحسب ما أظهره تقرير اليوم الجمعة.

وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة توي، التي تتخذ من طوكيو مقرا، ارتفعت من 5.00%، إلى 6.03%.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف الشهر الماضي عن زيادة حصته في عملاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، “نينتندو”، إلى 8.26% كما استحوذ الصندوق مؤخرا على حصة بقيمة 265 مليون دولار في شركة VSPO الصينية.

ويمتلك الصندوق أكثر من 8% في شركة Embracer السويدية.