نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتعويد الأطفال على تناول منتجات الخبز الأسمر والحبوب الكاملة.

وكشفت أن تلك المواد الغذائية تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساهم في تعزيز صحة الأمعاء وإعطاء الشعور بالشبع.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تخزين الخبز واللفائف المخبوزة تجاريًّا، من مدة يومين حتى 4 أيام، في درجة حرارة الغرفة.

وتابعت أنه إذا حُفظت في الثلاجة تمتدّ صلاحيتها من 7 إلى 14 يومًا، وأما تجميدها في الفريزر فتصل صلاحيتها حتى ثلاثة أشهر، مع ضرورة التأكد من أن درجة حرارة الحفظ ثابتة طيلة فترة التبريد أو التجميد.