كشف المعلم السوداني “عوض الكريم” ، تفاصيل جديدة عن لقائه بعدد من طلابه في رجال ألمع بعد فراق 25 عاماً .

وقال المعلم السوداني خلال مداخلة مع برنامج الراصد :” بعض طلابي المشاغبين أكثر الناس حرصا على إكرامي وتقديري ، وحتى الآن لا زالوا يذكرون المعاملة حيث أنه كنت أحيانا أعاملهم معاملة رحيمة وأحيانا معاملة قاسية” مؤكدا أنهم حتى الآن ما زالوا يذكرونه حينما يكون غضبانا ويتعامل معهم باللهجة السودانية.

وتابع :”الحمد لله صاروا مدرسين ومدراء مدارس ، وقدموا خدمات جليلة للمنطقة” .

وأضاف :” وهذا كان من أهم أسباب الفخر الذي شعرت به ، لأننا استطعنا تقديم خدمة جميلة جدا لهؤلاء المواطنين “.