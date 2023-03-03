حذر طبيب التجميل الأمريكي الشهير “جيرالد إمبر” مرضاه من ممارسة رياضة الركض، مؤكدًا أنه يُعجل من ظهور علامات الشيخوخة.

وقال الدكتور إمبر، المتخصص في عمليات تجميل وشد الوجه الجراحي، إن “الجري” له تأثير خطير على البشرة.

وقال الدكتور إمبر: “وجوه العدائين هزيلة وباهتة ومترهلة. الجري لا يضر الركبتين والكاحلين فقط، بل يجعلك تبدو أكبر سنًّا”.

وأضاف: “الجري لمسافات طويلة يوميًّا يُعرض جلد الوجه وأنسجته الدهنية للتلف إثر الهز المتواصل. كما إن هناك عوامل أخرى تزيد من ضرر الجري على البشرة، أبرزها التعرض لأشعة الشمس الذي ينجم عنه ظهور التجاعيد والبقع”.

ووجه الدكتور إمبر نصيحة لمتابعيه قال فيها: “من الجيد أن تركض قليلًا بضع مرات في الأسبوع، لكن أكثر من ذلك سيؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة على وجهك بشكل أسرع”.