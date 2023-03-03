تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو لـ حفل زفاف في واحدة من دول الخليج ولكن لم يتضح المكان بالتحديد، ويرصد الفيديو رد فعل الزوجة الأولى على زواج زوجها من الثانية.

وأظهر المقطع مجموعة من السيدات يقتحمن قاعة حفل زفاف وهن يرتدين ملابس سوداء ويؤدين حركات راقصة وفي وسطهن الزوجة الأولى.

كما بيّن المقطع الباب وهو يُفتح لـ الزوجة الأولى ورفقائها ومن ثم يتجهن وهن يرقصن على أنغام أغنية خليجية نحو الكوشة حيث يجلس الزوج وعروسته الثانية.

وانهالت التعليقات على رد فعل الزوجة الأولى، فقالت أحدهم :”لو إني مكانها اقسم ادعسه هو والعروس اللي معه ، بس تعجبني مابكت”، “ من القهر ترقص”، بينما شبّه البعض الآخر دخول الزوجة الأولى بـ مسلسل الحاج متولي عندما دخلت زوجاته الثلاثة حفل الزفاف.

يُذكر أن البعض يفيد بأن مجموعة السيدات هن صديقات العروس وقد نظمن الرقص للاحتفال معها، وليست زوجة العريس الأولى.