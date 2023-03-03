أكد وزير الدفاع البريطاني على أن الشراكة الدولية بين بلاده والمملكة كانت جيدة للغاية وظلت كذلك على مدى عقود من الزمن وحتى قبل أن يبدأ التعاون بين البلدين في مجال الفضاء والدفاع.

وتابع أنه يمثل شركة تعمل في مقاطعته الانتخابية وهي شركة سعودية مصنعة لأفضل أنواع الأشمغة التي تباع في المملكة وهي موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حسبما ذكر لقناة العربية.

وشدد على أن لمنطقة الخليج أهمية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة على كافة الأصعدة سواء كانت الاستراتيجية منها أو الاقتصادية.