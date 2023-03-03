رفضت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) طلب شركة نورالينك التابعة لـ مؤسسات إيلون ماسك، بأن تختبر شريحة الدماغ على البشر .

وأفاد موظفو نيورالينك بأن الوكالة حددت العشرات من القضايا التي يجب على الشركة معالجتها قبل الاختبار البشري، وهو معلم مهم للموافقة النهائية على المنتج.

وقال الموظفون :”أن المخاوف تشمل بطارية الليثيوم للجهاز؛ إمكانية انتقال الأسلاك الدقيقة للزرع إلى مناطق أخرى من الدماغ؛ وتساءل الموظفون عما إذا كان يمكن إزالة الجهاز وكيف يمكن إزالته دون إتلاف أنسجة المخ”.

وأضاف ثلاثة موظفين :”إنهم متشككون في قدرة الشركة على حل المشكلات بسرعة، وخلال العرض التقديمي الذي استمر لساعات في 30 نوفمبر ، قال ماسك إن الشركة قدمت معظم أوراقها إلى إدارة الغذاء والدواء، ولكن جاءت الإجابة في النهاية بـ الرفض.

يُذكر أن إيلون ماسك تقدم بالطلب في أوائل عام 2022 ، لكن الموظفين قالوا إن الشريك المؤسس للشركة لم يحل جميع المشكلات حتى الآن، على الرغم من أن الملياردير كشف أن التجارب البشرية ستبدأ في غضون ستة أشهر في نوفمبر.