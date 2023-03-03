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الجمعة3 مارس

القبض على زوج الفنانة بوسي بتهمة السرقة

منذ 42 دقيقة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل الأعمال المصري هشام ربيع زوج الفنانة المصرية بوسي، بتهم تتعلق بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وتفصيلاً، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من موكل طليق المطربة بوسي ويدعى فطين، ويعمل منتجا فنيا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه، سبق وأنه اتفق زوجها على سدادها.

يُذكر أن بوسي تزوجت رجل الأعمال في عام 2022، خلال حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت لاحقا بعض المشاكل بينهما بسبب قراره العودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده.

 

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