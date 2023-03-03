بقوة ألف حصان.. هينيسي تعلن عن إصدار كربوني مميز لـ ماموث 1000 TRX

أعلنت شركة هينيسي الأمريكية عن حزمة جديدة من التعديلات لشاحنة ماموث 1000 TRX الخارقة، والتي تتميز بالعديد من القطع الخارجية المصنعة من ألياف الكربون لتخفيف وزن الشاحنة .

وتتميز ماموث 1000 TRX بحصولها على قطع خارجية من ألياف الكربون بدلاً من قطع البلاستيك القياسية بالشاحنة، ومن أبرز القطع المصنعة من ألياف الكربون هي الشبكة الهوائية الأمامية الكبيرة، إطار المصابيح الأمامية، إطار المصابيح الخلفية، الشبكات الهوائية بغطاء المحرك، و الغطاء الداخلي للمحرك.

كما تميزت الشاحنة أيضًا بمحرك هيمي V8 مزود بسوبر تشارجر ليولد المحرك قوة 1,000 حصان مع 1,313 نيوتن متر من عزم الدوران، مع العلم أن الشاحنة متوفرة أيضاً بإصدار 900 TRX والذي يتميز بقوة 900 حصان مع 1,183 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتشمل تكلفة حزمة الكربون 11,950 دولار (44.8 ألف ريال) إضافية على قيمة شاحنة هينيسي ماموث 1000 TRX والتي تقدم بسعر يبدأ من حوالي 150 ألف دولار (563 ألف ريال).