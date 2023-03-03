أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وفاة مواطن بعد إصابته بأميبا نادرة آكلة للدماغ، الغريب في هذا المرض أنها انتقلت إليه بطريقة معتادة يتم اتباعها في كل منزل حول العالم.

وأفاد خبراء الصحة بمقاطعة شارلوت بجنوب غرب فلوريدا إن الرجل الذي مات، أصيب بالآميبا بسبب شطف أنفه بماء من الصنبور، لافتًا أن هذه الآميبا وصلت من المياه إلى الجيوب الأنفية، وتعرف باسم “Naegleria fowleri” وتصيب الدماغ فورًا من خلال الأنف.

وقال المسؤولون في الصحة الأمريكية أن الإصابة بها ليست خطيرة، ولكن غالبًا ما تكون العدوى قاتلة.

من جانبه أكد متحدث باسم وكالة الصحة الحكومية، الخميس، وفاة المريض،اك لافتًا أن العديد من الوكالات الحكومية يواصلون التحقيق في كيفية حدوث هذه العدوى.

يُذكر أن الأميبا تعيش عادة في المياه العذبة الدافئة مثل حمامات السباحة والبحيرات والبرك، ويمكن أن تؤدي إلى عدوى شديدة إذا دخلت عن طريق الأنف ، لكنه عادة ما يكون آمنًا عن طريق الفم لأن حمض المعدة يقتل الكائنات الحية الدقيقة أحادية الخلية.