أفاد رئيس بلدية روساريو الأرجنتينية بأن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا النار باتجاه متجر تمتلكه عائلة أنتونيلا روكوزو زوجة النجم ليونيل ميسي في البلدية الواقعة في محافظة سانتا، في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأشار إلى أنه تم العثور على رسالة تهديد على مدخل المتجر مكتوبة بخط اليد موجهة لقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات.

وجاء في الرسالة “ميسي، نحن في انتظارك، لن ينفعك (بابلو) خافكين (رئيس البلدية)”.

وكشفت لقطات تلفزيونية مظاريف رصاص فارغة على الرصيف حيث يقع المتجر، وأصابت واجهة المبنى 14 رصاصة.

والجدير بالذكر أن خافكين ألقى باللوم على قوات الأمن للاخفاق في مكافحة الجريمة المنظمة، التي تفشت في المدينة الساحلية المهمة حيث تقوم عشرات السفن يوميا بتحميل آلاف الأطنان من الحبوب.