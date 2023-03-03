وثّق مقطع فيديو لموقف نبيل من كابتن طائرة الخطوط الملكية الأردنية، طلبت منه مسنة فلسطينية أن يسمح لها بقيادة الطائرة لترى بيت عائلتها في القدس.

وأظهر المقطع المسنة وهي تطلب بطريقة لطيفة أن تقود الطائرة لترى بيت عائلتها في القدس .

كما بيّن المقطع أيضًا موقف القائد النبيل الذي قام بأخذ يد المسنة بكل حب لقيادة الطائرة، وسط فرحة عارمة من المسافرين لهذا الموقف العظيم الذي قام به القائد ليُسعد المُسنة .

وجاء في المقطع القائد وهو يجلس المسنة على كرسي القيادة قائلاً لها :” يا عيني شو هالعرايس الحلوة”، لتبتسم المُسنة ويبدو على ملامحها الفرحة وتقول: “سنمر على القدس “.

يُذكر أن القائد قام بهذا الفعل النبيل من أجل سعادة المسنة الفلسطينية، وأن هذا المقطع قبل إقلاع الطائرة .