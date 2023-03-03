لقى طفل رضيع مصرعه في الولايات المتحدة بعد أيام من ولادته بسبب مضخة الرضاعة الطبيعية، حيث كانت المضخة ملوثة بعد أن تم غسلها في حوض منزلي.

ويُشار إلى أن الرضيع بدأ يعاني من علامات التحذير من عدوى “كرونوباكتر ساكازاكي” عندما كان عمره 20 يومًا فقط، وعلى الرغم من أن الأطباء أعطوه المضادات الحيوية، إلا أن الطفل الذي كان يعاني من انخفاض معدل ضربات القلب وتوقف في التنفس لم ينجو، ولقى حتفه بطريقة مأساوية.

وكشف الاختيار الذي أجراه الأطباء عن وجود بكتيريا موجودة على الجهاز والتي تم تنظيفها في الحوض وتعقيمها وتجميعها في بعض الأحيان وهي لا تزال رطبة.

ومن جانبه، نصح مسؤولو الصحة الفيدراليون جميع الآباء بتعقيم كل من الزجاجات ومعدات الرضاعة لتقليل مخاطر الإصابة.

يُذكر أن بكتيريا Cronobacter sakazakii، يمكن أن تعيش على الأسطح في المنازل مثل منضدة المطبخ والأحواض، وكذلك في الماء، كما أنها يمكن أن تكون مميتة للأطفال الذين يصابون بالعدوى.