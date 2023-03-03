أوضح إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبدالله بن عبدالغني خياط، حقيقة المفلس من الناس .
وقال “خياط” في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام:” أن المفلس هو من خسر صالح أعماله وليس من خسر ماله.”
وأضاف :” أن من نقص أو قل ماله يسمونه الناس مفلسًا وليس ذلك حقيقةً؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسارٍ يحصل له بعد ذلك في حياته.”
وأفاد “ خياط “ بأن المفلس الحقيقي هو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المُفظع يوم القيامة؛ حيث تؤخذ حسناته لغرمائه .”
فيديو | خطيب المسجد الحرام أسامة خياط: المفلس هو من خسر صالح أعماله وليس من خسر ماله #الإخبارية pic.twitter.com/ec7rPFN5iw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023
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