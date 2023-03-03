كشف تصنيف مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن مستشفيات المملكة جاءت في تصنيف أفضل المستشفيات التي تقع في 28 دولة بالعالم وتليها الإمارات .

وأوضح التصنيف أن المستشفيات الأمريكية احتلت المراكز الثلاثة الأولى من بين 250 مستشفى عالميًا .

ويُشار إلى أنه تم اختيار البلدان بناءً على عوامل متعدّدة للمقارنة، مثل: مستوى المعيشة ومتوسط العمر المتوقع وحجم السكان وعدد المستشفيات وتوافر البيانات، وتمّت دعوة أكثر من ٨٠ ألف خبير طبي للمشاركة في الاستطلاع عبر الإنترنت.

وركّز الاستطلاع على تجربة المريض ومقاييس جودة المستشفى، مثل بيانات جودة العلاج وإجراءات النظافة.

وتضمن التصنيف 34 مستشفى في المملكة وهذه أفضل ١٠ مستشفيات سعودية لعام 2023:

1: مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث – الرياض.

2: مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني)- الرياض.

3: مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية- مكة المكرّمة.

4: مدينة الملك فهد الطبية- الرياض.

5: مدينة الملك سعود الطبية- الرياض.

6: مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة.

7: مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض.

8: مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث – جدة.

9: مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي – المنطقة الشرقية.

10: مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني) – جدة.