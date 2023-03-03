وجه الادعاء الفرنسي، اليوم الجمعة، تهمة الاغتصاب للاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، وقالت الوكالة، اليوم الجمعة. حيث أكدت إن مكتب المدعي العام، كشف لها، عن توجيه تهمة الاغتصاب إلى مدافع نادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن مصدر مطلع على القضية القول، فإن مكتب المدعي العام في نانتير وهي الضاحية الغربية للعاصمة باريس، فتح تحقيقا في قضية اغتصاب بحق اللاعب.

جاء ذلك بعدما تقدّمت شابة ببلاغ رسمي للسلطات الفرنسية ضد اللاعب الاثنين الماضي، بتهمة اغتصابها في منزله حينما كانت عائلته بإجازة.