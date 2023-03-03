كشف الموقع الإلكتروني للسياحة السعودية «روح السعودية» الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة، أن التأشيرة السياحية الإلكترونية التي أطلقتها المملكة، سهلت قدوم الزوار من الدول المؤهلة (49 دولة)؛ لاستكشاف كرم ضيافة الشعب السعودي، وتراثها وثقافتها.

وأوضحت أن التأشيرة السياحية متعددة الدخول، وصلاحيتها سنة كاملة، ويمكن استخدامها في أي وقت خلال مدة صلاحيتها، وذلك بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموحة داخل المملكة 90 يومًا .

وقال «روح السعودية»:” أن حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية صالحة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة.

ولفت إلى أن استخدام التأشيرة يكون مرة واحدة على الأقل ويجب أن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن لهم الدخول بجواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن المدة المتبقية.

وأكد أن الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 سنة، ويتطلب أن يتقدم ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب، أو الأم، أو الأخ، أو الأخت، أو الجد، أو الجدة) للأشخاص القاصرين بطلب ‏الحصول على التأشيرة نيابة عنهم.

يُذكر أن التأشيرة السياحية تسمح بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة مثل الفعاليات وزيارة الأسرة والأقارب والترفيه والعمرة (باستثناء الحج).